Carlo Ancelotti, dopo l’espulsione rimediata nell’ultimo weekend per cattiva condotta e per aver protestato con l’arbitro Chris Kavanagh dopo il triplice fischio della gara contro il Manchester United, ha pagato la multa di circa 8.000 sterline alla Federcalcio inglese e sarà regolarmente in panchina per la gara tra il suo Everton e il Chelsea di Frank Lampard.