Premier, esordio da titolari per Kean e Cutrone in Everton-Wolverhampton

Alle 15 scenderanno in campo per la quarta giornata di Premier League i padroni di casa dell’Everton contro il Wolverhampton. Più che per la partita in sé, l’interesse dell’Italia va alla lettura delle formazioni ufficiali scelte dai rispettivi allenatori: Moise Kean e Patrick Cutrone fanno entrambi il proprio esordio da titolari nel campionato inglese. Tutta da seguire dunque la sfida tra Toffees e Wolves, nel quale il peso realizzativo delle due squadre sarà in mani italiane. Kean aveva finora collezionato solo 67′ minuti in tre spezzoni di gara, Cutrone ancora meno: 14′ in due subentri. Queste le formazioni in campo:

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; A. Gomes, Delph; Richarlison, Sigurdsson, Iwobi; Kean. Allenatore: Silva

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Bennettt, Coady, Boly; Adama, Neves, Dendoncker, Saiss, Vinagre; Raul, Cutrone. Allenatore: Espirito Santo

Fonte: twitter Everton