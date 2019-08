Premier, è subito United-Chelsea: il ritorno di Lampard e l’esordio di Maguire

La prima giornata della Premier League 2019/20 inizia subito con il botto, riservandoci un match di cartello come quello tra Manchester United e Chelsea. Oltre ai motivi di interesse che evidentemente una sfida tra due delle storiche formazioni britanniche si portano dietro anno dopo anno, stavolta l’attesa è ancora più frenetica. Tra i padroni di casa potrà infatti fare il proprio esordio Harry Maguire, ovvero il difensore più pagato nella storia del calcio, mentre per i tifosi ospiti sarà un’emozione speciale assistere alla prima gara di Frank Lampard come manager dei Blues. Saranno assenti da una parte Sanchez e Bailly, dall’altra Hudson-Odoi e Loftus-Cheek, mentre la speranza del neo-tecnico dei londinesi è quella di poter contare su Kanté, al rientro dall’infermeria. Oltre a Maguire, potranno inoltre fare il proprio esordio nelle rispettive squadre anche giocatori quali Wan-Bissaka e Pulisic. Queste le probabili formazioni del match:

Manchester United (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay, Pogba; Lingard, Martial, Rashford. Allenatore: Solskjaer

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson; Kanté, Jorginho, Barkley; Pedro, Abraham, Pulisic. Allenatore: Lampard

Foto: Independent