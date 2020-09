Premier: è già “pazzo” Liverpool! Tris dell’Arsenal al Fulham, ok Crystal Palace e Newcastle

Subito spettacolo in Premier League, e non poteva essere altrimenti. Detto della sfida al batticuore tra Liverpool e Leeds, terminata 4-3 con protagonista un grandissimo Salah, già autore di una tripletta, ad aprire il campionato è stato il tris dell’Arsenal in casa del Fulham: al Craven Cottage la decidono i gol di Lacazette al 9′, bravo a finalizzare un uno-due; Gabriel di testa al 49′ e Aubameyang al 57′ con un gran destro a giro. In evidenza il nuovo arrivo Willian, autore di due assist Il Crystal Palace vince di misura con il Southampton, grazie alla rete di Zaha. Bene anche il Newcastle, che espugna l’Olympic Stadium con Wilson e Hendrick, superando così il West Ham. Questi i risultati di oggi e le sfide di domani:

Fulham-Arsenal 0-3

Crystal Palace-Southampton 1-0

Liverpool-Leeds 4-3

West Ham-Newcastle 0-2

Domani

15 West Bromwich-Leicester

17.30 Tottenham-Everton

Lunedì

19 Sheffield-Wolves

21.15 Brighton-Chelsea

Foto: Instagram Arsenal