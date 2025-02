Premier, è 2-2 nel derby di Liverpool, l’Everton pareggia al 98′. I Reds a +7 sull’Arsenal

Recupero in Premier, derby di Liverpool spettacolare in casa dell’Everton. Finisce 2-2 con il pareggio dell’Everton al 98′ a frenare la fuga del Liverpool.

Everton in vantaggio al 10′ con l’ex Udinese Beto. Pareggio del Liverpool al 16 con MacAllister. Nella ripresa, Salah al 76′ regala il 2-1 ai suoi prima di un finale palpitante. Al 98′ arriva il pareggio dell’Everton con Tarkowski. Poi saltano i nervi e arriva un’espulsione per parte, rossi a Doucoure e Jones.

In classifica, il Liverpool sale a 57, portandosi a +7 sull’Arsenal.

Foto: Instagram Liverpool