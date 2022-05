Premier, duello City-Liverpool all’ultima giornata. Ma c’è Gerrard sulla strada di Guardiola

Come in Italia, anche la Premier League verrà decisa all’ultima giornata, dopo un duello entusiasmante tra Manchester City e Liverpool, che vede avanti gli uomini di Guardiola di 1 punto (90 a 89), a 90 minuti dalla fine del campionato.

Ultima giornata con impegni casalinghi per entrambe le contendenti, che cercheranno la vittoria. Il City per brindare alla vittoria della Premier, salvando quindi una stagione che ha visto la delusione in Champions contro il Real. Il Liverpool invece per mettere in tasca il terzo titolo, puntando poi alla Champions.

Sulla strada di Guardiola, però, c’è un ostacolo importante. A Manchester arriverà l’Aston Villa, apparentemente senza obiettivi, con la salvezza ampiamente raggiunta da settimane. A guidare l’Aston Villa c’è però, Steven Gerrard, grande leggenda del Liverpool da calciatore e tifosissimo dei Reds. Gerrard che farà di tutto ovviamente, per uscire indenne dall’Etihad e regalare una chance ai suoi Reds, impegnati a loro volta in casa, contro il Wolverhampton, che ha chiuso all’ottavo posto il campionato, senza obiettivi ma che vuole chiudere in bellezza la stagione.

Saranno 90 minuti da vivere col fiato sospeso anche in Premier, con Gerrard, che vorrà, sempre di più, entrare nei cuori dei tifosi del Liverpool.

