Premier, crollo United (4-2) in casa del Leicester. Bene il City con il Burnley

Nell’8a giornata di Premier, gol e spettacolo tra Leicester e Manchester United. Dopo i gol in avvio di Greenwood e Tielemans, entrambi di pregevole fattura, le Foxes hanno preso il largo con Soyuncu. L’illusione è durata però poco, perché Rashford ha trovato il pari all’82’, poco prima dell’uno-due micidiale di Vardy e Daka, che hanno mandato definitivamente al tappeto Ronaldo e compagni per il 4-2 finale per le Foxes.

Vittoria agevole per il Manchester City, che ha avuto ragione del Burnley grazie ai gol di Bernardo Silva e Kevin De Bruyne. Il Brighton si conferma ai piani alti con lo zero a zero sul campo del Norwich, mentre il Southampton supera di misura il Leeds grazie al timbro in avvio di ripresa di Broja. Blitz all’ultimo respiro, infine, per il Woverhampton, che ha beffato in pieno recupero l’Aston Villa: è stato Ruben Neves, al minuto novantacinque, a mandare in visibilio i Wolves.

Questi i risultati:

Aston Villa-Wolverhampton 2-3

Leicester-Manchester United 4-2

Manchester City-Burnley 2-0

Norwich-Brighton 0-0

Southampton-Leeds 1-0

