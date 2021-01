Premier, crisi Liverpool: il Burnley vince 1-0 ad Anfield. Sconfitta interna dopo 4 anni

Crisi per il Liverpool di Klopp che perde ad Anfield Road 1-0 contro il Burnley. Per gli uomini di Klopp 5a partita senza vittorie in Premier, seconda sconfitta nelle ultime 3 partite.

La vittoria in campionato manca dallo scorso dicembre, numeri davvero complicati per i campioni d’Inghilterra in carica. Decisivo, per il ko dei Reds, un gol di Barnes all’83’ su rigore.

In classifica ora il Liverpool è quarto, con 34 punti, a -6 dallo United che è in testa con 40 punti e -4 dal City secondo, che ha una gara da recuperare. Il Liverpool non perdeva in Premier in casa da oltre 4 anni.

