In Premier League continua a sognare il Liecester che piega tra le mura amiche l’Arsenal per 2-0. A segno il solito Vardy e Maddison, quest’ultimo sempre più in crescita. Le Foxes di Rodgers volano al secondo posto a quota 26 e per i Gunners di Emery, fermi in sesta posizione con 17 punti, si apre ufficialmente la crisi.

Foto: Vardy Twitter