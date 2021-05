Premier, colpo Champions del Leicester. Vittoria ad Old Trafford 2-1. Guardiola campione

Dopo la debacle di domenica con il Newcastle, il Leicester City reagisce da grande squadra e va a vincere ad Old Trafford, in casa del Manchester United per 2-1, ottenendo 3 punti davvero fondamentali per la corsa alla zona Champions.

Un ko, quello del Manchester United, che consegna il titolo di campione d’Inghilterra al Manchester City, ormai irraggiungibile.

Partita molto bella e ricca di capovolgimenti. Al 10′, vantaggio delle foxes con Thomas, subito pareggiato al 15′ da Greenwood.

United che ha provato a vincere la gara, scoprendosi però spesso ai contropiedi degli avversari e al 66′ Soyunku ha beffato De Gea.

Inutile assalto finale dei Red Devils. Il Leicester espugna Old Trafford e consolida il terzo posto salendo a quota 66, a -4 dal Manchester United e soprattutto respingendo l’assalto minaccioso del Liverpool, che salvo miracoli, resterà fuori dalla Champions 2020-21.

Foto: Twitter Leicester