Premier, City a valanga sull’Arsenal (5-0). Rosso diretto per Xhaka

Manchester City a valanga sull’Arsenal nella sfida che apre il terzo turno di Premier League 2021-22: 5-0 per i ragazzi di Guardiola dopo un dominiio totale all’Etihad Stadium.

Subito Gundogan al 7′ apre le marcature, poi Ferran Torres al 12′ raddoppia, al 35′ rosso diretto per Granit Xhaka e Arsenal in 10 uomini. Gabriel Jesus cala il tris prima dell’intervallo, Rodri fa 4-0 al 53′ e nel finale arriva anche la doppietta di Torres. Gunners a 0 punti dopo le prime tre giornate, è crisi profonda per i ragazzi allenati da Arteta, dominati dal primo all’ultimo minuto dai Citizens.

Foto: Twitter Man City