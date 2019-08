Premier, buona la prima per il Manchester City: 0-5 al West Ham

Inizia con il piede giusto la stagione del Manchester City di Guardiola, che sbanca l’Olympic Stadium battendo per 0-5 i padroni di casa del West Ham. A dare il vantaggio ai Citizens ci ha pensato Gabriel Jesus al 25′, poi dopo l’intervallo i campioni in carica hanno dilagato con la tripletta di Sterling e la rete finale di Aguero. L’argentino ha suggellato il risultato dal dischetto, ma al secondo tentativo: la prima volta Fabianski era riuscito a neutralizzare la sua conclusione, ma il VAR ha decretato la ripetizione del tiro perché l’estremo difensore polacco aveva oltrepassato la linea di porta prima della conclusione del Kun. Giornata storica per il video-assistente arbitrale, che per la prima volta annulla una rete in Premier League e lo fa per una posizione di fuorigioco millimetrica di Gabriel Jesus che avrebbe fatto sicuramente discutere se il punteggio avesse lasciato spazio alle polemiche. Il City le ha però neutralizzate rispondendo a suon di gol alla vittoria del Liverpool di ieri sera. La lotta per la vittoria finale si è già aperta.

https://twitter.com/ManCity/status/1160179662640812032

Foto: twitter Manchester City