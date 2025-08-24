Premier, bene l’Everton. Pari per Manchester Utd e Nottingham
24/08/2025 | 19:24:49
Dopo la sconfitta sul campo del Leeds, l’Everton guidato da un Grealish sugli scudi (autore di due assist) si sbarazza per due reti a zero del Brighton di Hurzeler, conquistando la prima vittoria in campionato. Pareggio 1-1- tra Crystal Palace e Nottingham con gol di Sarr per i padroni casa e pareggio dopo pochi minuti dell’ex Chelsea, Hudson-Odoi. Pareggio per il Manchester United sul campo del Fuhlam: dopo aver sbagliato un rigore con Bruno Fernandes al 38′ gli ospiti passano in vantaggio al Craven Cottage con un autogol di Rodrigo Muniz. Pareggio di Smith-Rowe per i padroni di casa. Un punto in due partite per la squadra allenata da Amorim.