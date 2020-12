Premier, bene l’Aston Villa sul Crystal Palace. Pareggio tra Fulham e Southampton

Il Boxing Day in Premier, dopo il 2-2 tra Leicester e Man. United nel lunch match, è proseguito nel pomeriggio con altre due gare.

C’è stata la vittoria dell’Aston Villa per 3-0 sul Crystal Palace e lo 0-0 tra il Fulham e il Southampton, con due reti annullate agli ospiti.

L’Aston Villa con questo successo si è lanciato a 25 punti, in piena zona Champions League. Per il Southampton frenata nella corsa europea. Per il Fulham quarto pareggio di fila.

