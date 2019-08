Premier: Aubameyang trascina l’Arsenal, esordio a reti bianche per Cutrone

In questo pomeriggio si sono giocate altre due partite valide per la prima giornata della Premier League 2019-20. A Newcastle, l’Arsenal di Emery riesce solamente nella ripresa a infrangere il muro dei Magpies grazie alla rete di Aubameyang al 58′ minuto su ottima intuizione di Maitland-Niles. Da sottolineare sempre nella ripresa gli esordi di Dani Ceballos e Nicolas Pepé con la maglia dei Gunners. Finisce invece a reti bianche a Leicester, dove i padroni di casa non vanno oltre lo 0-0 contro il Wolverhampton e rischiano anche di perdere quando Dendoncker insacca ma il VAR annulla per una precedente infrazione. Anche in questa gara importante esordio al minuto 76, quando al posto di Jota è entrato tra le fila ospiti il nostro Patrick Cutrone. Niente gol al battesimo, ma un messaggio di fiducia per l’attaccante ex-Milan.

Foto: twitter ufficiale Wolverhampton