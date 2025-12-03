Premier, Arsenal, prove di fuga, battuto il Brentford 2-0. Ok Aston Villa, Nottingham e Crystal Palace e

03/12/2025 | 22:42:45

Grande Arsenal in Premier. I Gunners battono 2-0 il Brentford e rispondono al successo del Manchester City. Gara decisa dai gol di Saka e Merino. Nelle gare delle 20.30 successi anche per Aston Villa (3-4 clamoroso a Brighton), Nottingham Forest e Crystal Palace. Con questa vittoria, l’Arsenal sale a 33 punti, il Manchester City è secondo a 28 punti.

I risultati:

Arsenal-Brentford 2-0

Brighton-Aston Villa 3-4

Burnley-Crustal Palace 0-1

Wolverhampton-Nottingham Forest 0-1

Foto: sito Arsenal