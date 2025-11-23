Premier, Arsenal devastante: derby con il Tottenham vinto 4-1. Tripletta per Eze
23/11/2025 | 19:33:04
L’Arsenal non lascia scampo neanche al Tottenham. I Gunners vincono il derby 4-1 all’Emirates Stadium, allungando significativamente in vetta alla Premier. Gara quasi mai in discussione, al 38′ la sblocca Trossard, poi sale in cattedra Eze, che segna una tripletta clamorosa, la sua prima in carriera. Nel mezzo, aveva provato a riaprire la sfida un bellissimo gol di Richarlison al 55′.
In classifica, Arsenal in vetta a 29 punti, Chelsea 23, Manchester City 22.
Foto: X Arsenal