Premier, Arsenal ancora frenato, successi per City e United

Concluse le gare di questa sera in Premier League, con diverse sfide interessanti. L’Arsenal continua a frenare, pareggiando 0-0 in casa del Nottingham Forest. Vincono le due squadre di Manchester. Lo United batte 3-2 all’Old Trafford l’Ipswich Town, il City si impone a Londra 1-0 in casa del Tottenham. Torna e segna Haaland.

Questi i risultati:

Brentford-Everton 1-1

Manchester United-Ipswich Town 3-2

Nottingham-Arsenal 0-0

Tottenham-Manchester City 0-1

Liverpool-Newcastle 1-0 (in corso)

Foto: sito Manchester City