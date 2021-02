Secondo pareggio consecutivo in Premier League per il Manchester United, che dopo il 3-3 rocambolesco con l’Everton non va oltre l’1-1 sul campo del WBA. Squadra di casa che passa in vantaggio con Diagne, in chiusura di primo tempo Bruno Fernandes mette le cose in pari.

Il Manchester City sorride: la squadra di Guardiola ora ha sette punti in più rispetto ai concittadini e una gara in meno.