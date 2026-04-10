Premier, acuto del West Ham (doppietta Castellanos). Tottenham in zona retrocessione
10/04/2026 | 23:10:58
Anticipo delicato di Premier che vede la netta affermazione del West Ham sul Wolverhamton. Un 4-0 senza storia, con la doppietta del Taty Castellanos. Un trionfo per la compagine londinese che li mette, al momento, fuori dalla zona retrocessione, salendo a 32 punti, come il Nottingham Forest. Nei guai ora c’è il Tottenham che è a 30, ora in zona retrocessione e De Zerbi chiamato alla prima, domenica, in casa del Sunderland a tirarsi immediatamente fuori dai guai.
Foto: sito West Ham