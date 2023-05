Premier, 3-0 del Liverpool in casa del Leicester. I Reds rientrano prepotentemente in corsa per la Champions

Dopo il Manchester City, la squadra più in forma in Premier è il Liverpool, reduce dalla sesta vittoria di fila, la settima nelle ultime 9 gare. L’ultima è un secco 3-0 in casa del Leicester, grazie alle reti di Jones (doppietta) e Alexander Arnold. Il Liverpool vola a 65 punti, a -1 da Newcastle e Manchester United che hanno sì una gara in meno, ma che vedono ora gli uomini di Klopp rientrare con prepotenza in zona Champions. Per il leicester invece il baratro della retrocessione è sempre più vicino. Le Foxies sono infatti penultime a 30 punti.

Foto: Instagram personale