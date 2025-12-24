Premier, 2025 anomalo. Non c’è il boxing day

24/12/2025 | 23:00:24

Il 2025 si chiude con la svolta clamorosa in Premier League. Quest’anno in Inghilterra non ci sarà il consueto Boxing Day, ossia la giornata di campionato giocata il 26 dicembre in un clima di assoluta festa per le famiglie e gli appassionati. Nel calcio inglese le partite nei giorni di Natale sono sempre state intoccabili, ma in questa stagione ci sarà un cambiamento storico perché sarà prevista una sola gara. Una tradizione clamorosa che cambia. Quest’ anno, anche per le rigide regole FIFA e il numero elevato di partite, c’è bisogno di questo cambiamento.

Foto: logo premier