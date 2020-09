Preliminari Europa League: in attesa del Milan, oggi si giocano tre partite

In attesa del programma completo che vedrà scendere in campo anche il Milan, oggi si anticipano tre partite per i preliminari di Europa League. Di seguito i match:



Ore 18:30 Niedercorn (Lux)-Willem II (Ned)

Ore 19:00 Hammarby (Swe)-Lech (Pol)

Ore 20:00 B36 Torshavn (Fai)-TNS (Wal)

Foto: Twitter Uefa