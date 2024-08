Preliminari Champions, il Galatasaray perde in casa dello Young Boys. Vincono Salisburgo e Sparta Praga

Si è chiuso stasera il quadro dei match d’andata dei playoff di accesso alla fase a gironi della nuova Champions League. Il Salisburgo e lo Sparta Praga ipotecano la qualificazione battendo in trasferta, con lo stesso punteggio, rispettivamente la Dinamo Kiev e il Malmoe. Il Galatasaray cade in casa dello Young Boys: sotto di due reti al termine dei primi 45′ (doppietta di Monteiro), i campioni di Turchia in carica vengono rimessi in partita da due reti di Batshuayi ma alla fine è decisivo il rigore concesso per fallo di mano di Bardakci, trasformato da Ugrinic a 4′ dalla fine.

Dinamo Kiev – Salisburgo 0-2: 29′ Nene, 50′ Kjaergaard

Malmö – Sparta Praga 0-2: 31′ aut. Stryger Larsen, 89′ Rynes

Midtjylland – Slovan Bratislava 1-1: 59′ Blackman, 79′ Chilufya

Young Boys – Galatasaray 3-2: 3′ e 49′ p.t. Monteiro, 67′ e 72′ Batshuayi (G), 84′ rig. Ugrinic