“Prego di non avere defezioni”: il messaggio di Conte è una sentenza

“Prego che stiano tutti bene e che non abbia defezioni”. Il messaggio freschissimo di Conte dopo Inter-Atalanta è una richiesta indiretta di rinforzi, una necessità scegliendo la via diplomatica. È inevitabile che Conte abbia bisogno e restiamo dell’idea che uno come Vidal sia per caratteristiche la pedina in grado di fare la differenza. Vedremo. Intanto, ci sono situazioni chiare da settimane e settimane: Giroud è una perché anche quel colosso di Lukaku ha bisogno di rifiatare. E non sarà l’unica mossa…

Foto: Inter Twitter