Prefetto Milano: “Chiudere Piazza Duomo ai tifosi sarebbe stato ancora più pericoloso”

In una nota rilasciata all’Ansa il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha parlato in merito ai festeggiamenti di ieri sera dei tifosi dell’Inter e degli assembramenti a Piazza Duomo per la vittoria dello scudetto dei nerazzurri, in barba alle regole anti-Covid.

Questo quanto si legge: “Quando il popolo dei tifosi, in modo assolutamente spontaneo e non organizzato, scende in strada per festeggiare lo scudetto atteso da anni, bisogna necessariamente coniugare le ragioni della prevenzione del contagio con la gestione dell’ordine pubblico e con la tutela della incolumità delle persone. Abbiamo valutato che chiudere Piazza Duomo, spazio urbano ampio e con numerose vie di esodo, sarebbe stato inevitabilmente occasione di ancora più densi e rischiosi assembramenti, sotto ogni profilo”.

Foto: adkronos.jpg