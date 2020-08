Precisione e potenza: Malinovskyi è una certezza per l’Atalanta

Un sinistro che emoziona. Che incanta. Precisione e potenza che si fondono in Ruslan Malinovskyi. Il trequartista dell’Atalanta ha acquisito maggiore continuità nel girone di ritorno. Dopo il lockdown, il centrocampista ucraino ha avuto un rendimento formidabile, anche a causa dei problemi di Josip Ilicic. Da applausi la rete dell’ex Genk contro la Lazio, nella serata che determina l’addio allo scudetto per gli uomini di Inzaghi. Ruslan ha conquistato Gian Piero Gasperini a suon di reti e assist. Duttilità e tecnica. Passaggi illuminanti e visione di gioco che si sposano in maniera perfetta con gli schemi degli orobici. L’Atalanta si gode il suo gioiello classe 1993. Ruslan Malinosvkyi è già una certezza e sarà l’uomo in più dei bergamaschi in vista della prossima stagione.