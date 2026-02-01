Prati: “La squadra mi ha accolto al meglio. Questa è una piazza importante e voglio dare il mio contributo”

01/02/2026 | 15:49:29

Il neo centrocampista del Torino, Matteo Prati, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Lecce. Queste le sue parole:

“La squadra mi ha accolto al meglio, tutti mi hanno fatto sentire parte della squadra. Mi sentivo in dovere di ricambiare la fiducia, ho trovato un gruppo unito che ha dimostrato di lottare nelle difficoltà. Abbiamo vinto perché eravamo convinti di ciò che volevamo fare. Perché ho accettato il Toro? Il presidente e la società mi hanno voluto fortemente, è una piazza importante e voglio dare il mio contributo. Credo nel progetto, mi giocherò le mie carte per restare”.

Foto: X Torino