Prati in orbita Toro da dicembre. E conferme su Anjorin per il Cagliari

14/01/2026 | 23:20:37

Matteo Prati piace al Torino. Ora non è una sorpresa, il 21 dicembre scorso sì. A quei tempi il Cagliari stava corteggiando Brescianini, poi trasferitosi alla Fiorentina. Pochi giorni dopo quell’indiscrezione Prati aveva fatto gol proprio contro la squadra di Baroni e la situazione si è raffreddata, ma adesso i granata sono tornati alla carica anche perché l’intermediario dell’operazione spinge per la definizione. Si sta ragionando molto per trovare la totale quadratura. Ma al Cagliari piace Anjorin, lo scambio è in piedi, come anticipato nel pomeriggio. Non è una novità il gradimento granata per l’ex Empoli, notizia del 10 gennaio, c’era qualche dubbio per via dei continui contrattempi fisici ma evidentemente sono stati superati. Serve l’intesa totale tra Cagliari e Torino.

