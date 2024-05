Prati entra e segna, bis di Lapadula: il Cagliari è salvo! Il Sassuolo vede la B

Il Cagliari ha espugnato Reggio Emilia, sancendo la retrocessione (manca solo l’artimetica) del Sassuolo e ottenendo soprattutto la certezza della salvezza. Il Sassuolo ci ha provato, ma con scarsa convinzione e creando poco. Il Cagliari ha gestito molto bene e ha trovato il gol della svolta al 26’ del secondo tempo: Prati, entrato poco minuti prima al posto di Deiola, risolve con il piatto dopo una mischia in area. L’ennesima situazione che ha portato il Cagliari a trovare il gol con chi subentra dalla panchina. Un gol pesantissimo che per Claudio Ranieri significa salvezza senza dover aspettare l’ultima giornata e che condanna il Sassuolo. Al 46’ il raddoppio di Lapadula su rigore, in pieno recupero espulso Matheus Henrique.

Foto: Twitter Cagliari