Prati al Torino: una rincorsa dal 23 dicembre, ora è ufficiale!

30/01/2026 | 20:26:14

Come vi abbiamo anticipato in esclusiva dal 23 dicembre, Mattia Prati è un nuovo giocatore del Torino, il comunicato: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Cagliari Calcio, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Prati. Matteo Prati è nato a Ravenna il 28 dicembre 2003. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cesena, il 24 marzo 2021 ha esordito, appena diciassettenne, in Serie C con la maglia del Ravenna nello 0-0 contro la Sambenedettese. Nel luglio 2022 è passato alla SPAL, con cui ha totalizzato 20 presenze e due gol in Serie B. Nella stagione 2023-24 si è trasferito al Cagliari: l’esordio in Serie A è arrivato il 17 settembre 2023 nello 0-0 contro l’Udinese. In rossoblù ha collezionato 62 presenze e tre gol in due stagioni e mezza. Prati vanta anche 15 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Matteo Prati con un affettuoso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”

foto x torino