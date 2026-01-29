Prati al Torino: è fatta! Le cifre. Una rincorsa dal 23 dicembre

29/01/2026 | 19:03:36

Matteo Prati sarà un nuovo centrocampista del Torino. Ve ne avevamo parlato per la prima volta in esclusiva lo scorso 23 dicembre, fino a quel momento mai Prati era stato accostato al club granata. Da quel momento un lungo tira e molla, tra l’altro lo specialista del Cagliari aveva anche fatto gol al Torino, ci avevano provato Genoa e Bologna, ma i granata hanno avuto la forza di insistere. Siamo allo scambio di documenti, operazione in prestito oneroso di 300-400 mila euro con diritto di riscatto a 6-7 milioni.

Foto: sito Cagliari