Prati al Torino e Anjorin al Cagliari: lavori sempre più in corso

17/01/2026 | 00:05:17

Su Matteo Prati e il Torino vi abbiamo detto tutto dal 21 dicembre con l’esclusiva relativa forte interesse granata. Dopo qualche giorno di stand-by, i lavori sono ripresi in modo proficuo. Al Cagliari piace molto Anjorin, anche questa una nostra anticipazione, adesso bisogna lavorare per fare in modo che Torino ed Empoli trovino un accordo sull’obbligo di riscatto concordato la scorsa estate. I lavori sono sempre più in corso, esattamente come c’è voglia di perfezionare lo scambio che porterebbe Luvumbo a Parma e Cutrone in Sardegna, operazione impostata a sorpresa nel pomeriggio.

Foto: sito Cagliari