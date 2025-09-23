Prandelli: “Vlahovic è un campione e ha una forza mentale incredibile. Ha saputo sopportare tutto e tutti”

23/09/2025 | 11:20:43

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, del Parma, anche ex CT della Nazionale, ha parlato a Tuttosport della situazione in casa Juventus.

Queste le sue parole: “È mancato un po’ di rodaggio dei nuovi. Ma attenzione: il fatto che Tudor abbia tante soluzioni offensive in grado di cambiare la partita, nell’era delle cinque sostituzioni, è fondamentale. Nel tempo si rivelerà un grandissimo vantaggio competitivo: in pochi hanno l’assortimento della Juve davanti”.

Non c’è il rischio che David e Openda pestino i piedi a Vlahovic, già autore di 4 gol?

“Assolutamente no, anzi. David e Openda sono entrambi molto diversi da Vlahovic. Dico una cosa che può stupire: nelle pochissime partite in cui Yildiz dovrà riposare per me possono persino giocare tutti e tre in contemporanea. Li vedo tutti funzionali a Tudor, che non è ingabbiato dai moduli o da un’eccessiva rigidità tattica, anzi mi piace come legge le partite nella ripresa”

Lei ha citato Vlahovic, che conosce molto bene dai tempi della Fiorentina. Cosa pensa della sua estate?

“Dusan ha dato una grande dimostrazione di serietà. Ha saputo sopportare tutto. I suoi gol sono il simbolo del suo equilibrio interiore: a 25 anni ha trovato una consapevolezza di se stesso che lo aiuterà a crescere ancora. Per me è un campione, vorrei che facesse ancora più gol: è uno degli attaccanti più forti d’Europa. Ma non si deve allontanare dal fronte offensivo: è inutile chiedergli di legare il gioco o di contribuire alla manovra. Secondo me tanti allenatori cambieranno visione sul ruolo delle punte: a volte si chiedono cose che snaturano le caratteristiche dei giocatori”.

Il caso Vlahovic ha qualcosa di vagamente simile alla gestione di Mutu alla Fiorentina, quando Adrian rimase nonostante fosse già un promesso sposo della Roma?

“No, sono due casi diversi. Adrian è rimasto comunque felicemente a Firenze e in quel caso la posizione della società era stata molto chiara: i Della Valle furono bravissimi a resistere prima di affrontare i preliminari di Champions League. Dusan ha un discorso contrattuale in essere e una situazione indefinita, ma sia lui che la Juve non hanno la fretta di decidere adesso”.

