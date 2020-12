Prandelli: “La squadra ha reagito come mi aspettavo. Sono felice per Vlahovic”

L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha commentato in conferenza stampa il pareggio tra la sua squadra il Sassuolo. Queste le sue parole: “Sono felice per Vlahovic, è un ragazzo giovane che sta provando a dimostrare il suo valore: credo molto in lui. Oggi abbiamo avuto una grande reazione, questo vuol dire che abbiamo qualcosa dentro e dobbiamo esprimerlo sempre. La difesa a tre? In testa la squadra aveva le sue conoscenze, non volevo dare alibi: la difesa a tre o quattro è un falso problema ma la prestazione è stata buona. Ho avuto le risposte caratteriali che mi aspettavo“.

Foto: canali ufficiali Fiorentina