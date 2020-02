Prandelli: “Sono stato vicino alla Juve. Nazionale? Aspettiamo questo Europeo con grande entusiasmo”

L’ex ct della Nazionale italiana Cesare Prandelli – intervistato da Radio Bianconera – ha parlato anche del momento della Juventus.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“Sono stato vicino alla Juve ma sono passati tanti anni. La prima volta presero Capello, la seconda era dalla B alla A ma io avevo già firmato con la Fiorentina e volevo continuare lì”.

Sulla Nazionale di Roberto Mancini.

“Mancini ha capito che bisognava puntare sui giovani di grande prospettiva e qualità, ha avuto il coraggio di farlo e sta meritando tutti i complimenti del caso. Il problema è che questi giovani spesso giocano in Nazionale e non nei club. Non bisogna avere troppe aspettative, altrimenti diventa complicato. Aspettiamo questo Europeo con grande entusiasmo”.

Sulle difficoltà di Sarri a Torino.

“È difficile imporsi in tutte le piazze: finché vinci sei il massimo, poi perdi e tutto si rimette in discussione. È un limite del calcio. Forse però l’allenatore dovrebbe velocemente capire in che contesto lavora, ogni squadra ha la propria tradizione e non ci si può allontanare troppo dalla cultura del club”.

Foto: Independent