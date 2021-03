Prandelli: “Siamo sul pezzo, c’è pressione non paura. Ribery è un valore aggiunto”

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta contro il Benevento. Queste le sue parole: “Il senso di responsabilità è un tema che stiamo affrontando, i giocatori sono consapevoli delle difficoltà della partita di domani. Hanno gli stessi punti nostri, ma abbiamo lavorato molto bene e vogliamo fare una grande partita. Siamo sul pezzo e i giocatori sono responsabili per quello che devono fare. Non c’è paura, la pressione fa parte del nostro lavoro e dobbiamo trasformarla in un qualcosa di positivo. Ribery è un valore aggiunto, ha personalità ed esperienza e conosce i tempi di gioco. E’ un leader e quando ci sono partite importanti di solito questi giocatori prendono in mano la partita“.

Sul rischio esonero: “La mia testa è rivolta solo a domani perché i troppi pensieri mettono ansia. Sono concentrato solo sulla partita, poi al termine del match vedremo ma non è il momento di pensarci”.

Su Pippo Inzaghi: “Pippo non è al primo campionato di Serie A, è un lavoratore preparato che pensa 7 giorni su 7 al calcio. Io gli faccio solo i complimenti perché il Benevento sta dimostrando di avere una identità dall’inizio della stagione. Il Benevento non ha mai pensato di avere supremazia nel palleggio ma l’aggressione è importante, una delle squadre che lo fa meglio in Italia. Lui sta sfruttando al massimo le proprie caratteristiche”.

Foto: Twitter Fiorentina