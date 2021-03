Prandelli: “Rispetto per la Roma ma nessuna paura. Dobbiamo trovare continuità”

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la Roma.

Queste le sue parole: “Nelle ultime tre trasferte abbiamo commesso qualche errore. Dobbiamo lottare fino alla fine, su ogni pallone. La nostra realtà è questa, dobbiamo uscirne, convinti di poter reggere e controbattere. Speriamo di poterlo fare anche domani”.

Capitolo Callejon: ne hai già parlato è vero, ma potrebbe ancora diventare una risorsa?

“Assolutamente sì, poi non parlo più di Callejon”.

Ha escluso Amrabat nell’ultima sfida, è pronto al rientro?

“Quando uno ha determinazione deve dimostrare di valere la maglia da titolare, me lo aspetto determinato”.

È replicabile la Fiorentina vista contro la Juve anche domani?

“Personalmente c’è molto rispetto, ma paura no. Le partite vanno giocate dal primo all’ultimo minuto, anche le grandi possono perdere punti, per tanti motivi. Possiamo fare una grande partita, vuoi perché arriviamo da una sconfitta, vuoi perché siamo in una posizione delicata. Abbiamo bisogno di fare un risultato e la si fa andando spesso in area di rigore avversaria”.

Cosa vi siete detti con Commisso dopo la sconfitta contro l’Udinese?

“L’ho sentito molto ma molto arrabbiato: ci siamo detti che si dicono tra un presidente e un allenatore. Abbiamo condiviso certi aspetti e rimarcato che la squadra deve dare di più, è mia responsabilità motivare ancora di più questa squadra. E’ una persona che arriva dall’altro capo del mondo e vuole far diventare grande questa squadra e questa città, quindi è deluso. Nelle difficoltà comunque si migliora, ma l’entusiasmo non lo ha perso, questo no”.

Parlando di risultati hai chiesto una Fiorentina diversa rispetto a quanto visto a Udine: possiamo aspettarci variazioni tattiche?

“Sull’Udinese: non abbiamo atteso, erano loro che attendevano. L’Udinese è nata in questo modo, chiude e riparte, ha fatto soffrire la prima in classifica e ha giocato come contro di noi. Dovevamo presagire che nei minuti finali c’era il rischio di venire beffati e dovevamo portare a casa il risultato. Domani dobbiamo fare un altro tipo di partita, la gara la farà la Roma, non dobbiamo essere presuntuosi. Dobbiamo avere la cattiveria agonistica di andare a far gol quando ne avremo la possibilità”.

L’inserimento di Montiel è stato definito una mancanza di rispetto: vuole rispondere?

“Ho sempre avuto rispetto delle opinioni altrui e ognuno è libero di dire quello che vuole, non rispondo a nessuno. La risposta la devo dare a Monti, in quei 3-4 minuti ho pensato che potesse essere utile: il cambio era pronto, abbiamo preso gol e lo abbiamo fatto ugualmente. Le critiche ci stanno, anche se arrivano da amici, da persone che ti stimano e che dovrebbero avere più responsabilità. Però rimangono amici”.

Foto: Sito Fiorentina