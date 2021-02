Prandelli: “Ribery ha un problemino. Con l’Inter servirà attenzione massima”

In casa Fiorentina, conferenza stampa di Cesare Prandelli in vista della sfida di domani sera al Franchi contro l’Inter.

Queste le parole del tecnico dei toscani: “La squadra sta bene, ha recuperato dalle fatiche degli ultimi impegni. Abbiamo avuto un piccolo acciacco con Franck Ribery. Lo valuteremo domani mattina”.

Sull’Inter: “È una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato, ha un gioco consolidato ed è una corazzata: per controbattere dovremo essere molto compatti ed equilibrati. Tutti vorrebbero giocare partite così ed essere all’altezza. Mi auguro che la squadra possa aver recepito questo”.

Sulla Fiorentina: “Le prestazioni sono state abbastanza buone, abbiamo alzato l’intensità e credo che il gruppo abbia recepito bene. Non siamo una squadra che palleggia molto ma sappiamo arrivare in area avversaria con discreta determinazione. Dobbiamo lavorare bene sulle disattenzioni, i giocatori adesso hanno un pensiero positivo quando hanno la palla gli avversari e invece dobbiamo avere un pensiero negativo, quasi avendo paura di prendere gol”.

Su Malcuit e Kokorin: “Alexandr ha bisogno di tre settimane di preparazione e lo sapevamo ma sta lavorando molto bene. Conto di inserirlo in ritiro quanto prima. Malcuit sta bene, verrà in panchina e se avrò bisogno di lui una mezz’ora in campo la potrà fare”.

Sul centro sportivo: “Ne parlavo oggi con il presidente, gli ho detto che tempo fa avevo detto che un centro sportivo porta punti in più in classifica… un centro sportivo come quello che sorgerà porterà lustro a Firenze e i giocatori del futuro guarderanno molto il luogo di lavoro dove andranno. Il centro sportivo è futuro, il nostro presidente pensa al futuro: ho visto i disegno e sarà davvero un progetto unico. Spero che sotto l’albero che verrà piantato domani un giorno ci possa essere una bella panchina…”

Sente che la proprietà sia una delle migliori d’Italia?

“Non dobbiamo far perdere tempo alla nostra proprietà. Commisso ha speso tanto ma non sempre i risultati arrivano subito, anche perché non si devono scegliere solo i calciatori ma anche gli uomini”.

