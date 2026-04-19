Prandelli: “Milan? Con Vlahovic avrebbe lottato fino alla fine con l’Inter. Chivu merita complimenti”

19/04/2026 | 11:00:13

Cesare Prandelli è stato intervistato da La Gazzetta dello sport e si è espresso sul momento delle big: “Milan? Rallentamento strano, ma alla fine paghi il conto se ti manca la punta centrale che la butta dentro. Quando sei costretto a schierare le ali come centravanti non ti può andare sempre bene. Allegri con Vlahovic magari non avrebbe vinto lo scudetto, ma di sicuro avrebbe lottato con Chivu fino all’ultima giornata. L’Inter ha una rosa superiore e alla fine i valori sono venuti fuori. Vanno fatti complimenti a Chivu: ha rivitalizzato diversi giocatori proponendo un calcio diverso da Simone Inzaghi, che comunque aveva vinto. La Juventus ha l’occasione di cambiare marcia per la Champions e di andare a più cinque, ma occhio al Bologna: la squadra di Italiano è tosta, soprattutto in trasferta”.

foto screen fiorentina