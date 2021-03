Prandelli: “Mi aspetto un Milan arrabbiato per l’eliminazione, ma noi ci siamo”

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di domani contro il Milan:

Che squadra arriverà domani al Franchi?

“Il Milan è una squadra che ha consolidato in questi mesi un gioco e una identità ben precisa, ma noi ci siamo”.

Come ha preso le ultime dichiarazioni rilasciate da Vlahovic?

“Stiamo lavorando ancora per migliorare certi dettagli, il gruppo è unito e consapevole. Le parole di Dusan sono importanti, si rende conto che grazie alla squadra può riuscire ad avere meno responsabilità”.

L’eliminazione dall’Europa del Milan può condizionare la gara?

“Sicuramente saranno arrabbiati, ho grande rispetto per la squadra e per l’allenatore. Se loro sono delusi, noi siamo altrettanto arrabbiati per come si sta evolvendo questo campionato: mi auguro di poter rimanere in partita fino alla fine. Mi auguro di rimanere in gara fino alle fine”.