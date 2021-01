Prandelli: “Le vittorie danno fiducia. Sarà un mercato di scontenti, nessuna fretta”

Cesare Prandelli ha parlato nel post partita di Fiorentina-Cagliari ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria della squadra gigliata: “Le vittorie aiutano ad avere fiducia e coraggio. Tutte le partite sono difficili, a volte sono sporche e devi combattere. Noi lo stiamo facendo. Ogni tanto dovrei essere più lucido e meno coinvolto. A volte mi sembra di essere ancora un tifoso in tribuna. Invece sono l’allenatore, devo essere più razionale e capire quando correggere se necessario. Serve lucidità”.

Infine ha chiuso con dichiarazioni riguardo al mercato: “Sarà un mercato di scontenti. A me gli scambi degli scontenti non piacciono. Se decidiamo di andare sul mercato lavoreremo su due posizioni ma non abbiamo fretta. E’ imbarazzante e umiliante lasciare fuori qualcuno anche negli allenamenti perché siamo troppi. Umanamente è un dispiacere, ma allenare 28 giocatori è impossibile”.

Foto: Prandelli Fiorentina