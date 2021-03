Prandelli, le solite parole: “Sono più fiducioso ora di un mese fa. Serve più attenzione nella fase difensiva. Siamo uniti”

A Sky il tecnico della viola Cesare Prandelli ha commentato così la prestazione della Fiorentina: “Potrebbe essere un paradosso ma sono più ottimista ora che un mese fa, abbiamo dimostrato di esserci calati nella parte, per cui sappiamo di dover lottare in ogni partita. E’ chiaro che in certi episodi però non ci gira neanche bene, la voglia di portare a casa un punto è stata importante, è chiaro che subire gol dopo il primo vantaggio, dopo appena due minuti, era da evitare assolutamente. E’ stata una situazione particolarmente difficile da gestire. Cali di tensione? Non so se sono cali di tensione o valutazioni errate, c’è stato un rimpallo e un pallone alto sul secondo gol. Abbiamo preso gol su contropiede nel terzo, dove avevamo una grande superiorità davanti. Noi molto bassi? Non è stata una nostra volontà quella di abbassare la squadra, è stata la necessità della partita. Il Parma dava il tutto per tutto, quando potevamo siamo anche ripartiti bene. Avevamo delle assenze importanti che avrebbero potuto darci una mano”.

Foto: sito fiorentina