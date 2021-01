Prandelli: “La vittoria porta sempre il sorriso, oggi siamo stati squadra e sono contento”

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con il Crotone: “La vittoria porta sempre il sorriso, vederlo sulla faccia di Franck non è una notizia. Siamo stati squadra, abbiamo accorciato bene e giocato forse la miglior partita. Sul 2-0 poi abbiamo un po’ complicato le cose ma l’importante era vincere. I tre punti portano autostima oltre alla serenità, dobbiamo capire che possiamo fare certe partite”.

Non è che manca qualcosa a centrocampo?

“Nel calcio moderno quando hanno palla gli altri devi essere ordinato e aggressivo. La qualità deve essere di squadra, non dei singoli: bisogna mantenere la mentalità da squadra che vuole lottare sempre, con ordine. La qualità non deve mai anteporsi alla squadra, va espressa negli ultimi 30 metri e stasera abbiamo giocato bene tra le linee, senza subire contropiedi se non su calcio d’angolo. Quando vinci, aumenta anche la consapevolezza, e sono contento”.

Chiederà a Commisso di essere più presente?

“Col presidente presente c’è più attenzione di tutti, è normale. Non conosco i suoi impegni, ma speriamo sempre che ci sia: ha entusiasmo, la nostra tifoseria merita qualcosa di straordinario”.