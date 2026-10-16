Prandelli: “La Champions è fuori scala per i nostri standard, è come correre contro vetture di Formula 1”

16/10/2026 | 12:30:06

Cesare Prandelli ha concesso un’intervista a La Repubblica: “La Champions è un torneo a parte, fuori scala per i nostri standard. È come correre contro delle vetture da Formula 1: troppo veloci, intense e imprevedibili. Avete visto il Villarreal contro il Napoli? La squadra di Allegri era partita bene, ma poi è stata travolta dalla sfrontatezza di chi non ha paura di osare. La Roma? Meritava di vincere. Se gioca sempre così, farà più strada delle sue rivali italiane, che invece sono un po’ in difficoltà. Mourinho è stato geniale nel rivoluzionare la formazione”.

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