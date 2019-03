Prandelli: “Ko che brucia, l’angolo da cui è nato il gol non c’era. Siamo arrabbiati perché…”

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko in casa del Parma. Ecco le sue parole: “Dobbiamo avere più cattiveria, soprattutto in area di rigore. In questo momento stiamo mancando lì, ma la prestazione è stata buona. A metà del secondo tempo pensavo anche di vincerla questa partita, avevamo un predominio. Ci è mancata la determinazione di andare in area di rigore. Abbiamo protestato per il calcio d’angolo dal quale è nato il gol di Kucka? Sì, da subito abbiamo visto che non era calcio d’angolo, però purtroppo capita anche questo: non è la prima volta, ma dobbiamo accettarlo. Siamo arrabbiati, molto arrabbiati, perché siamo stati in gara dal primo all’ultimo minuto. Il nostro portiere non ha fatto nemmeno una parata contro il Parma, squadra importante con giocatori fisici che ripartono molto bene. Brucia perché il calcio d’angolo non c’era”, ha concluso Prandelli.

Foto: Twitter ufficiale Genoa