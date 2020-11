Prandelli: “Io e Sarri alla Fiorentina? Fantacalcio”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io, ha parlato così:

“Restare con Sarri? Mi sembra fantacalcio.

Quando ci siamo incontrati con i dirigenti abbiamo parlato per tre ore di calcio, poi si è trovato l’accordo in 30 secondi. Alla società ho detto: io non ho nessun tipo di richieste, se non quello di lavorare per essere un allenatore importante per la Fiorentina. E ho aggiunto: ‘fra due o tre mesi sarete voi a chiedermi di rinnovare il contratto’.

A Firenze ho trovato persone che stanno cercando di formare una famiglia”. (ANSA).