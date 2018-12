Prandelli e il Genoa: ecco cosa avevamo scritto il 25 novembre, a poche ore dal derby

“Juric si gioca il Genoa nel derby. E Prandelli…”. Titolavamo così lo scorso 25 novembre, a poche ore dal derby della Lanterna, aggiungendovi che il profilo da seguire con molta attenzione per la panchina del Grifone fosse quello di Cesare Prandelli, con il quale ci furono già dei contatti. Il pareggio (1-1) rimediato contro la Samp ha soltanto rimandato l’esonero di Juric, condannato stasera dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia ai calci di rigore per mano dell’Entella. Un ko che ha complicato una situazione già compromessa tra il tecnico croato e Preziosi. E Prandelli, nome inedito fino a quel 25 novembre, già domattina alle 10 è atteso a Pegli per iniziare la sua avventura con il Genoa, come vi avviamo anticipato pochi minuti fa.

Foto: Independent