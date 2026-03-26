Prandelli: “Gattuso ha scelto una strada nuova che darà grandi risultati, non ho dubbi”

26/03/2026 | 13:11:12

L’ex ct della Nazionale italiana, Cesare Prandelli, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Sono ottimista per un semplice motivo: perché Rino ha scelto una strada nuova che darà grandi risultati, non ho dubbi. Quale è questa nuova strada? Quella del rapporto diretto con i giocatori. Non gli hanno concesso lo straccio di uno stage, neanche due giorni per avere la squadra con sé, e lui cos’ha fatto? S’è inventato lo stage in giro per l’Italia e l’Europa, andando a incontrare tutti i suoi giocatori. A cena, a pranzo, come tra amici, non parlando necessariamente di calcio. Per lui è facile perché è una bella persona attenta a queste sfumature. Sa cosa pensano i giocatori adesso? Di essere in una famiglia. Di essere parte di un gruppo unito nel quale ci sono cose che contano più della tattica: che poi basta un episodio, un gol subito dopo un minuto, un palo, e qualsiasi progetto va subito per aria. Lo sanno tutti. Ma il gruppo resta. Se non è sbruffoneria dire che siamo più forti dell’Irlanda del Nord? Noi abbiamo valori superiori, ma era così anche in passato e siamo rimasti delusi. Ora tutti si aspettano un successo, ma il calcio non è così. Intanto i nostri avversari meritano rispetto assoluto. Se pensi di vincere facile, allora tutto diventa più difficile”.

Foto: screen Fiorentina