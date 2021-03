Prandelli e la Fiorentina: tutti i retroscena. Iachini aspetta la telefonata di Commisso

Cesare Prandelli aveva mollato. Troppo grande lo stress accumulato per tornare a guidare la squadra del cuore, con risultati non soddisfacenti. Prandelli aveva mollato ed era stato anche un po’ mollato, nel senso non c’era grande soddisfazione e tutta questa tensione alla fine ha fatto la differenza. Già dopo la vittoria di Benevento, l’ex commissario tecnico aveva risposto controvoglia alle domande, evidenziando e denunciando una certa stanchezza. La sconfitta contro il Milan ha fatto la differenza, un lieve malore, la necessità di non rilasciare dichiarazioni, le voci su possibili dimissioni circolate con insistenza a Firenze già nella giornata di ieri. E’ andata proprio così, diciamo la verità: con tutto il rispetto per la professionalità dell’allenatore, il suo ritorno a Firenze non è stato un successo. Adesso, in automatico, il ritorno di Beppe Iachini ancora sotto contratto. Iachini che non ha ancora sentito Commisso per una questione di fuso e dovrebbe farlo entro il pomeriggio per il via libera necessario e atteso. All’interno di una stagione, la seconda consecutiva, che non ha visto la Fiorentina in linea con le ambizioni che una svolta societaria così importante avrebbe dovuto comportare.

Foto: Twitter Fiorentina